Sisters of Comedy — Nachgelacht Vol. VI

SISTERS OF COMEDY — Nachgelacht ist eine grandiose, fulminante Comedy-Show! Krachend kabarettistisch, furios feminin und derbe divenhaft, für Sie & Ihn und alles dazwischen.

Mit dabei sind fünf außergewöhnlichen Künstlerinnen aus der brodelnden Deutschen Comedy-, Kabarett- und Slampoetry-Szene.

Patrizia Moresco: Der südländische Wirbelwind führt wieder durch den Abend. Eine Frau, ein Wort, ein Gag - immer groß und niemals artig. Stand Up Comedy vom Feinsten. Ehrlich, provokant und brüllend komisch und immer im Schulterschluss mit dem Publikum. Seit Jahren begeistert die Moresco ihr Publikum immer wieder aus Neue.

Sandra da Vina: ist Slamerin und Kabarettistin. Sie hat Antwort auf Fragen, die sich alle und keiner oft nicht gestellt haben: - Wie benutzt man eine S-Bahn richtig? Wovor hatten Dinosaurier Angst? Wie viel Kichern ist einmal Lachen? Und wie bleibt man in dieser Welt optimistisch? Sandra berichtet von den großen und kleinen alltäglichen Begegnungen. Ihre Texte leuchten, knistern und knallen. Poesie und Komik liegen dabei immer dicht beieinander.

Maladée: Ein Name wie ein Peitschenschlag. Die gefeierte Cabaret Diva versteht es aus jeder Begebenheit ein Großereignis zu machen, dabei ist ihr jedes Mittel recht. Sie ist eine begnadete Rampensau, alles was sie zum Besten gibt verwandelt sie wundervoll in Witz, Frivolität und Farce. Kurzum sie ist la Grande Dame de la Chancon und die Königin des Unvollendeten.

Franziska Wanninger: Hier trifft bayuvarische Urgewallt auf leidenschaftliches Kabarett. Die Wanninger schaut den Leuten aufs Maul und ins Herz und überzeugt mit erfrischender Authentizität und scharfer Zunge. Hier ist eine Schauspielerin und Comedienne am Werk, die mit ihrer umwerfenden Vielseitigkeit das Prädikat „großartig“ verdient. Ein Muss in der Kabarett und Comedyszene.

Murzarella: Die preisgekrönte Künstlerin zieht mit ihrem musikalischen Comedy- Puppet- Act das Publikum in Sekunden in ihren Bann. Sie beherrscht nicht nur die hohe Kunst des Bauchredens, sondern auch des Bauchgesangs und sorgt, gemeinsam mit ihren Puppen, mit einem Crossover aus perfekt intonierten Opernkoloraturen, Blues, Swing, Rock und Pop für wahre Lach und Beifallstürme.

SISTERS OF COMEDY ist eine Benefizveranstaltung. Der Erlös geht an Frauenhilfsprojekte, an Frauen in Not, die definitiv nichts zum Lachen haben. In Stuttgart geht ein Großteil der Einnahmen an das „Autonome Frauenhaus Stuttgart“ bzw. an den Verein Frauen helfen Frauen e.V. www.fhf-stuttgart.de

SISTERS OF COMEDY findet bundesweit, in Österreich und der Schweiz, am gleichen Tag, zur selben Zeit, auf vielen verschiedenen Bühnen statt.

Mehr Infos unter: www.sisters-of-comedy-nachgelacht.de