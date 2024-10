Skin of Clazz - Heimspiel 2024

Erleben Sie „Skin of Clazz“ live und tauchen Sie ein in ein musikalisches Abenteuer, das mitreißende Rhythmen, pulsierende Beats und die Energie moderner Popmusik zu einer unvergesslichen Show vereint.

Inspiriert von der Blue Man Group und der Intensität cinematischer Klänge, erschafft die fünfköpfige Band & Team ein einzigartiges Sound- und Lichterlebnis, das Gänsehaut garantiert.

"Skin of Clazz", bestehend aus drei talentierten Percussionisten, einer charismatischen Sängerin und einem virtuosen Saxophonisten, hat sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen erfolgreichen Konzerten in ihrer Heimatregion rund um Böblingen einen Namen gemacht.

Fünf Freunde, die es lieben und leben zusammen Musik zu machen.

Doch „Skin of Clazz“ ist mehr als nur Musik: Mit ihrem Engagement für die Förderung junger Talente aus dem Kreis Böblingen geben sie aufstrebenden Musiker*innen eine Bühne.

So eröffnen die jungen Schlagzeuger*innen und Percussionist*innen der Musikschule Böblingen die Show – ein ganz besonderes Highlight, denn die drei Schlagzeuger der Band haben selbst an dieser Musikschule zueinander gefunden.

Unter dem Motto „Back to the roots“ nimmt „Skin of Clazz“ das Publikum mit auf eine emotionale Reise, die weit über bloßes Zuhören hinausgeht.

Die Vision der Band ist es, Verbindungen zu schaffen und Erlebnisse zu bieten, die lange in Erinnerung bleiben.

Dieses Show-Konzept ist ein Fest für alle Musikliebhaber*innen und ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Sichern Sie sich Ihre Tickets und lassen Sie sich von der Musik in ihren Bann ziehen!