Skipping Records & Tempelektrisch Ensemble

Skipping Records – eine Band, vier Freunde. Zu Studienzwecken formiert und durch Liebe zum Jazz vereint, interpretiert die junge Band sowohl nicht-wegzudenkende Standards neu, sowie sie auch die Begegnung mit Musikstilen aus weit entfernten Teilen der Welt nicht scheut. Dabei widmen sie sich neuen Stilen mit einem verliebten Blick aufs Detail und suchen Dialoge zwischen Epochen und Kulturen.

Einer Reise durch Zeit, Raum und Gefühlswelten kann man sich an einem Abend mit Skipping Records sicher sein. Ob in schwelgerischen Balladen, klassischen Bluesnummern oder zum Tanzen einladenden Walzern erzeugt die Band stets abwechslungsreiche, aber stimmige Abende in denen der Hörgenuss im Fokus steht.

Die Standards der Jazz Literatur die ihnen am Herzen liegen, wollen sie bei ihren Auftritten neu interpretieren und programmatisch mit Stilen aus anderen Kulturen verbinden, um ihr Repertoire stetig zu vergrößern. Es gibt immer neues zu entdecken, zu lernen und für sich zu gewinnen, also begeben Sie sich mit Skipping Records auf eine Reise...