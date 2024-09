Kochen wie früher… traditionelle schwäbische Küche

Wer an die Küchendüfte seiner schwäbischen Kindheit zurückdenkt, dem kommen Gerichte wie selbst gemachte Apfelküchle, (Käse)spätzle, Zwiebelkuchen, Maultaschen in der Brühe, dazu einen „schmatzenden Kartoffelsalat“ und der laugige Duft einer Brezel in den Sinn.

Zusammen kochen wir ein schwäbisches Menü und tauschen unsere Erinnerungen aus.