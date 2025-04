ABOUT POP

Stell dir einen Raum vor, in dem das Unvollkommene und Zerbrochene an dir nicht nur angenommen, sondern gefeiert wird. Stell dir vor, dass aus der Melancholie eine Verzückung entsteht, die süßer schmeckt als sonnengereifte Datteln. Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der radikale Selbstliebe und Selbstakzeptanz der Katalysator und die Substanz dafür sind, wie wir miteinander umgehen und welche Art von Beziehungen wir eingehen.

Mit ihrer Debüt-EP In ‘Case You Still Get Lonely’ liefern Soft Loft fünf wunderschöne, hallverzierte Songs mit langanhaltenden Hooks, die diese Vorstellungen aufgreifen, als wären sie Tatsachen. Von Ash über Velvet, Himmelblau, Shady Neon, Kobalt, Mitternacht bis hin zu Ozean – die Debut-EP durchläuft eine funkelnde, reichhaltige Palette von Blautönen, mit gelegentlichem Einfall von warmen, fluoreszierendem und pfirsichfarbenen Tönen.