Solitude-Soirée. Homeland, Brot und fantastische Kapitäne

In der ersten Ausgabe der Solitude-Soirée im Literaturhaus Stuttgart präsentieren aktuelle Stipendiat:innen der Akademie Schloss Solitude literarische Texte und textbasierte Projekte, die während ihres Aufenthalts an der Akademie entstehen. Kenneth Boa-Amponsem (Ghana) zeigt installative, auf Erzählungen basierende Kunst, inspiriert von den Werken der ghanaischen Autorin Ama Ata Aidoo. Marie Gamillscheg (Österreich) widmet sich der Beziehung zwischen Natur und Gesellschaft und deren Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen. Nils Ketterer (Deutschland) liest aus seinem Debütroman »Käpt’n Fantastic«, in dem fantastische Kapitäne und tropische (Beziehungs-)Stürme in der Karibik im Mittelpunkt stehen. Seda Tunç (Österreich) verbindet in ihrer Lyrik philosophische und politische Themen mit einer surrealen Bildsprache und einer genreübergreifenden Perspektive, um neue Ausdrucksformen zu erforschen.