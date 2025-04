Kulturelles Juwel im Brenzpark Heidenheim

Herzlich willkommen bei der Kulturreihe „Sommer im Park“ im Brenzpark Heidenheim. Genießen Sie von Ende Mai bis Mitte September im herrlichen Ambiente der Open Air Bühne am kleinen Festplatz 32 tolle Konzerte. Unser ehrenamtliches Team hat mit großer Leidenschaft ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter und jeden Geschmack zusammengestellt. Wir haben 350 Sitzplätze und mindestens nochmals so viel Stehplätze. Es gibt freie Platzwahl. DER EINTRITT IST FREI. Da die Künstler traditionell ohne Gage auftreten wird während der Veranstaltungen eine Sammlung durchgeführt. Die komplette Spende geht ohne Abzug direkt an die Künstler. Bitte tragen Sie mit Ihrer Großzügigkeit dazu bei, dass diese langjährige Tradition erhalten bleibt.