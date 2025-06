Sommerfest im Taubental vom 25.-26. Juli – Zwei Tage voller Erlebnisse für die ganze Familie

Am 25. & 26. Juli lädt das Taubentalareal zu einem ganz besonderen Ereignis ein: Das große Sommerfest! An zwei Tagen verwandelt sich das gesamte Areal in einen lebendigen Treffpunkt mit abwechslungsreichen Aktionen, spannenden Angeboten und einem Fest für die ganze Familie.

Vielfältiges Programm für Groß und Klein

Viele Akteure des Taubental sind mit dabei und sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Besucherinnen und Besucher können sich auf Live-Musik, köstliche Essensstände und erfrischende Weine vom Weinhaus Rieg freuen. Auch das Fitnessstudio relex und der Fahrradshop Bikes & Bords sind mit dabei und bieten spannende Aktionen rund um Spiel, Spaß, Sport & Bewegung.

Neben kulinarischen Genüssen und musikalischer Unterhaltung gibt es zahlreiche Mitmach-Angebote und Aktivitäten für Jung und Alt – ein perfektes Fest für Familien, Freunde und alle, die den Sommer in geselliger Atmosphäre genießen möchten.

Das Sommerfest im Taubental verspricht zwei Tage voller Lebensfreude, Genuss und Gemeinschaft. Alle sind herzlich eingeladen, das vielfältige Angebot zu entdecken und gemeinsam zu feiern.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und ein unvergessliches Sommerfest!

Datum: 25.+26. Juli

Uhrzeit: 18 Uhr