Sommernachtstraum - nach Shakespeare

Puppenspiel für Erwachsene

Die Beziehung zwischen der Elfenkönigin Titania und dem Elfenkönig Oberon ist in die Jahre gekommen. Da trifft es sich gut, dass am Fürstenhof der Menschen eine junge Frau einen jungen Mann liebt, der jedoch ihre beste Freundin heiraten soll, die wiederum einen anderen will, der auch sie will, aber nicht darf… Die vier Verzweifelten fliehen in den Zauberwald. Auch fünf Handwerker, die zur Hochzeit des Fürstenpaares ein Theaterstück aufführen sollen, finden sich im Wald ein, um zu proben. Eine willkommene Abwechslung für das alte Elfenpaar Oberon und Titania. Sie wittern ihre Chance und greifen ein...

Als Spielort dient ihnen ein multifunktionaler Wäscheständer, behangen mit ihrer Nachtwäsche, dem Stoff, aus dem die Träume sind.

Figurentheater Weidringer, Erfurt

Regie: Harald Richter

Musik: Andreas Kuch

Figuren: Bärbel und Günter Weinhold

Bühne: Claudius Winter

Spiel: Christiane Weidringer und Harald Richter