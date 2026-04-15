Sommernachtstraum - nach Shakespeare

Puppenspiel für Erwachsene
Die Beziehung zwischen der Elfenkönigin Titania und dem Elfenkönig Oberon ist in die Jahre gekommen. Da trifft es sich gut, dass am Fürstenhof der Menschen eine junge Frau einen jungen Mann liebt, der jedoch ihre beste Freundin heiraten soll, die wiederum einen anderen will, der auch sie will, aber nicht darf… Die vier Verzweifelten fliehen in den Zauberwald. Auch fünf Handwerker, die zur Hochzeit des Fürstenpaares ein Theaterstück aufführen sollen, finden sich im Wald ein, um zu proben. Eine willkommene Abwechslung für das alte Elfenpaar Oberon und Titania. Sie wittern ihre Chance und greifen ein...
Als Spielort dient ihnen ein multifunktionaler Wäscheständer, behangen mit ihrer Nachtwäsche, dem Stoff, aus dem die Träume sind.
Figurentheater Weidringer, Erfurt
Regie: Harald Richter
Musik: Andreas Kuch
Figuren: Bärbel und Günter Weinhold
Bühne: Claudius Winter
Spiel: Christiane Weidringer und Harald Richter