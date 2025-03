SpardaSurfSafe - Hacker live erleben!

Wie kann man sich vor Kriminalität im Internet schützen?

Es braucht nur wenige Sekunden und schon ist Erwin Markowsky drin. "Drin" bedeutet in diesem Fall, dass sich der Auftragshacker innerhalb kürzester Zeit live in ein beliebiges Handy aus dem Zuschauerraum hackt. Eindrucksvoll zeigt der Profi auf, wie schnell jede und jeder Opfer von Cyber-Kriminellen werden kann. Er zeigt aber auch Wege auf, wie man sich genau vor so einer Situation schützen kann. Im Vortrag geht der Referent außerdem auf die Themen Identitätsdiebstahl, Cybermobbing, Cybergrooming, das Recht am eigenen Bild, App-Downloads und Updates, Phishing (Gefahren bei Hyperlinks und Dateianhängen) bis zu Fake News ein. Der Vortag dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Angeboten wird der Vortrag von der Bildungsinitiative SpardaSurfSafe, einem Projekt der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Partner des Projektes ist das Kultusministerium Baden-Württemberg.