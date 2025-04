Spargel – Degustationsmenü

„Weinhaus Alte Brennerei“ & „Weingut Arndt Köbelin“ bringen ausgewählte Weine mit.

Zum Weingut: …Unsere Weinberge liegen in der sonnenreichsten Gegend Deutschlands am östlichsten Teil des Kaiserstuhls. Auf 200 – 350 Meter ü.d.M. erhalten unsere Weinberge die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Die Gegend, die Landschaft und jeder Weinjahrgang so unverfälscht wie möglich auf die Flasche zu bringen hat in unserem Spitzenweingut oberste Priorität.

Grau-, Weiß- und Spätburgunder sind unsere Hauptrebsorten. Rivaner, Riesling, Scheurebe, Gewürztraminer und Muskateller bereichern unser Sortiment. Unsere Weinberge werden nach eigenen ökologischen Prinzipien bewirtschaftet und sind stellenweise mit bis zu 50 Jahre alten Rebstöcken bepflanzt. Die Düngung erfolgt mit Gründungungspflanzen und selbst hergestelltem Kompost…

Verkosten Sie wunderbare Weine mit aufeinander abgestimmten Aromen und genießen Sie dazu ein leckeres 5 Gang Menü von unserem Küchenteam.

Menü:

Amuse Bouche

***

Spargel grün/ Steinbutt / Spinat / Tomate/ Sprossen

(vegi: Spargel grün/ Spinat / Tomate/ Sprossen)

***

Spargel grün/ Croutons/ Spargel weiß/ Karotten

***

Kalb/ Spargel weiß / Spargel grün/ Sauce Bernaise/ Erbsen/ Minze/

Karotte/ Polenta

(vegi: Spargel weiß / Spargel grün/ Zucchini/ Sauce Bernaise/ Erbsen/ Minze/

Karotte/ Polenta)

***

Spargel weiß/ Brombeere/ Erdbeeren/ Schokolade/ Vanille