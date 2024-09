Speed-Date-Lesung

Triff deine*n Autor*in hautnah - junge Literatur zum Anfassen

Literatur-Speed-Dating, was ist das? Ein innovatives Konzept des Bundesverbandes junger Autor*innen e.V. (BVjA), das allen Spaß macht! Sie erleben Autorinnen ganz persönlich – und zwar nicht in einer, sondern gleich fünf Lesungen in Kleingruppen, in deren Anschluss Sie jeweils ganz direkt Fragen stellen können. Es lesen: U.T Bareiss (Thriller), Julia K. Rodeit (Liebesroman), Petra Naundorf (Kurzkrimi), Ruth Edelmann-Amrhein (Regionalkrimi) und Jutta Weber-Bock (Historischer Roman)