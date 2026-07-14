Sport im Park- Laufen für Einsteiger

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG) motiviert mit dem neuen Angebot „Sport im Park“ zur Bewegung an der frischen Luft. An sechs Samstagen in den Sommerferien wird der Sommerhofenpark (Parkplatz bei der Klosterseehalle) zu einem Freiluft-Fitnessstudio. Teilnehmen können Jugendliche und Erwachsene, die sich gern bewegen – kostenlos und unter professioneller Anleitung.

In Zusammenarbeit mit engagierten lokalen Trainerinnen wie Melanie Brand von „Mellys Kursraum“, Katharina Jaiser, Trainerin Running Experience, und Rotraud Bührle von „CHI Zentrum Sindelfingen“ bietet die WSG abwechslungsreiche Sport-Kurse im Grünen an. Die Kurse im Überblick: