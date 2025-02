Vortrag zur Reise mit Dr. Rolf Beck, Geopuls

Der Geograph und Landeskenner Dr. Rolf Beck nimmt Sie bei diesem reich bebilderten Länderkundevortrag mit nach Sri Lanka, das alte Ceylon, welches Marco Polo einst als die schönste Insel der Welt bezeichnete. Auf einer besonderen Route, die alle wesentlichen Natur- und Landschaftsräume berührt, erleben Sie die einmalige Vielfalt dieser tropischen Insel. Dies nicht nur in Bezug auf die kulturellen und religiösen Sehenswürdigkeiten von Hinduismus über Buddhismus bis zum Christentum, sondern auch auf einen Tier- und Pflanzenreichtum, der so sonst nur noch in einigen Ländern Afrikas zu erleben ist. Wer nicht nur virtuell bei diesem Vortrag nach Sri Lanka reisen möchte, kann gerne im November 2025 an der entsprechenden vhs-Studienreise teilnehmen. Siehe bei Studienreisen. Der Vortrag ist aber unabhängig davon für alle an Sri Lanka interessierten Menschen gedacht und gemacht.