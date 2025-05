Stadtfest GD

Jedes Jahr am Zweiten Juniwochenende bestückt die JKI/Esperanza zusammen mit dem SJR GD die Bühne am Mühlbergle beim legendären Stadtfest in Gmünd mit ausgefallener, anspruchsvoller und alternativer Musik.

Am Samstag, 14. Juni ab 18 Uhr bringen die folgenden Bands "Zabbaduschder" mit einem grundsoliden Death- und Thrash-Erdbeben, "Spazio MANIA" SKA aus Italien und "Eimhear Ni GHlacain", die absolute Queen of Irish Rebel Music aus Irland, die Bühne am Mühlbergle zum Rocken. Plus einen Überraschungsgast.