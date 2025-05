Am Samstag 14. Juni findet dort am Mühlbergle wieder Mal das "Stadtfest für Kids" statt. Von 11.00 bis 14.30 Uhr gibt es dort viele Outdoorspiele, Hüpfburg und Bungee-Trampolin. Alles in Zusammenarbeit von SJR und weiteren Mitgliedern des SJR GD und der JKI