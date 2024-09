Stadtspaziergang in Leonberg - Klimawandel und die Folgen in unserer Stadt

Der Klimawandel ist in vollem Gange und seine Folgen sind in ganz Deutschland spürbar. Was bedeutet Klimawandel in Leonberg und wie können wir uns darauf vorbereiten? Wird der Klimawandel in der Stadtplanung berücksichtigt? Wie wird Klimaanpassung in die städtische Grün- und Freiraumplanung einbezogen? Was haben die Klimaänderungen mit unserer Gesundheit zu tun und was kann am Arbeitsplatz oder in der Freizeit getan werden? Diese und weitere Fragen zum Thema Klimawandel und seine Folgen sollen bei einem Stadtrundgang betrachtet werden. Die Führung endet nicht dort, wo sie angefangen hat. Eine Veranstaltung im Rahmen der vom Kultusministerium Baden-Württemberg geförderten Bildungsoffensive „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an Volkshochschulen“. Der Treffpunkt in Leonberg wird auf der Anmeldebestätigung mitgeteilt.