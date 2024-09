Stadtteilkino: 'Morgen ist auch noch ein Tag'

Mit subtilem Witz gespicktes Drama um eine junge Mutter im Rom der NachkriegszeitDella Santucci lebt mit Ehemann, drei Kindern und dem pflegebedürftigen Schwiegervater in ärmlichen Verhältnissen. Während ihr Mann tagsüber arbeitet, kümmert sie sich hingebungsvoll um Kinder und Haushalt, wobei sie sich durch kleine Tätigkeiten etwas dazuverdient. Leider neigt ihr Mann regelmäßig dazu sie zu verprügeln, worunter sie selbst und die Beziehung zu ihrer ältesten Tochter sehr leidet. Die Tochter ist selbst kurz davor eine Ehe mit einem gewalttätigen Mann einzugehen, was in der Mutter den Wunsch verstärkt, den Fängen ihres Ehemanns zu entkommen. Ohne seine Erlaubnis nimmt sie an der ersten für italienische Frauen möglichen Wahl teil.

ITA 2023, 118 Minuten, FSK 12