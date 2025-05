Als der Soziologe Steffen Mau im Juni 2024 sein Buch »Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt« veröffentlichte, war die Resonanz groß – und das nicht nur in Ostdeutschland, wie die Auszeichnung mit dem Bayerischen Sachbuchpreis 2024 belegt. Mit historischer Tiefenschärfe und großem Einfühlungsvermögen beschreibt Mau nicht nur die bleibenden Unterschiede, sondern macht auch Vorschläge, wie es gelingen könnte, den Osten in ein »Labor der Partizipation« zu verwandeln. Ein Jahr später sprechen wir mit dem Autor über den Stand der Demokratie in Ost und West. Haben sich seine Diagnosen bestätigt? Wie sind die neusten Entwicklungen zu deuten? Steffen Mau lehrt als Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin.