Steine und Wasser im Nagoldtal

Zwischen Ernstmühl und Bad Liebenzell hält das Nagoldtal ein abenteuerliches Naturerlebnis bereit. Durch die wildromantische Wolfsschlucht mit ihren moosbedeckten Steinen dem Lauf des Brombaches folgend, entdeckt man die unberührte Landschaft in ihrer einzigartigen Schönheit. Folgt man dem Quellgraben der Walzquelle, gelangt man an einen geheimnisvollen Höhleneingang. Bei dieser Tour lernen wir auch das Badhaus in Kleinwildbad kennen und erfahren Wissenswertes über das einzige Vorkommen von Murgtalgranit im Nagoldtal und das ehemalige Bergbaugebiet Silbergründle.