Studieren – oder doch nicht? Wenn ja – was, wie und wo? Informier' dich und mach' mit beim Studieninformationstag am 20. November 2024, ab 9:00 Uhr. Die DHBW Heidenheim lädt dich an diesem landesweiten Aktionstag dazu ein, Campusluft zu schnuppern und Kontakte mit unseren Studiengangsleiter*innen, Professor*innen, Dualen Partnern und Studierenden zu knüpfen.

Das erwartet dich:

Campusluft schnuppern

Kontakte mit Professor*innen und Studierenden knüpfen

Vorträge zu den Studiengängen

Fragen zum dualen Studium stellen

Duale Partner beim Informationsmarkt kennenlernen