Studio goes politics - Ist Blau das neue Braun?

Dauer: 90 Minuten

In unserer Reihe "Studio goes politics" nehmen wir uns Raum für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen und kontroversen Themen. Moderatorin und Performerin Stephanie Biesolt und Ihre Gäste machen sich auf die Suche nach Antworten, Widersprüchen und Menschlichkeit. Es geht in die Tiefe, ans Zwerchfell und im Anschluss ins Publikumsgespräch. Es wird ein Balanceakt zwischen Polit-Satire und Polit-Talk.

Thema im November: Ist Blau das neue Braun?

Die Correctiv Recherche im Januar 2024 hat ein kurzes aber atomares Schlaglicht auf die Ziele der AfD geworfen. Die Inhalte des Artikels waren nicht überraschend, denn alle dort vorgestellten Ideen finden sich schon lange in der Sprache, in den Veröffentlichungen und zum Teil im Parteiprogramm der AfD.

Wir schauen uns die Geschichte der Partei, ihr "Spitzenpersonal", die Ideengeber:innen und das Weltbild dahinter an. Was macht die Attraktivität dieser Partei für einen wachsenden Teil der Bevölkerung aus und wie hat sie es geschafft, Erstwähler:Innen zu überzeugen?