Stuttgarter Science Slam

Im Theaterhaus Stuttgart findet am 10. Oktober der Vorentscheid Süd für die Deutsche Science Slam Meisterschaft 2024 statt!

Slammer*innen aus dem südlichen Bundesgebiet geben unterhaltsame Einblicke in ihre alltägliche Forschung und zeigen, wie viel Spaß die Wissenschaft macht. Der Slam ist eine der 4 nationalen Vorrunden zu den Deutschen Meisterschaften: Die beiden erstplatzierten Personen qualifizieren sich als Science-Slam-Sieger*innen des Abends für das große Finale am 09. November in der Stadthalle Göttingen. Wer das sein wird, entscheidet wie immer IHR!