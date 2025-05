Der Pianist Sultan Stevenson ist einer der aufstrebenden jungen Künstler der Londoner und bald auch Europas Jazzszene. Sultan wurde mit dem britischen Parlamentspreis als „Bester Newcomer 2023“ ausgezeichnet! Als Teenager profitierte er von der Julian Joseph Jazz Academy und den Tomorrow’s Warriors. Anschließend schloss er 2023 die Guildhall School of Music ab.

Er trat jedoch bereits 2020 mit einer sich rasant entwickelnden künstlerischen Stimme in Erscheinung. Er begann, zusammen mit seinen Bandkollegen Jacob Gryn und Joel Waters eigene Musik zu spielen. Jazz Re:freshed, The Jazz Cafe, The Vortex und das EFG London Jazz Festival sind nur einige der zahlreichen Orte, an denen Sultan sein Publikum begeistert hat. Zu seinen größten Inspirationen zählt Sultan McCoy Tyner, Kenny Kirkland, Geri Allen und Ahmad Jamal.

2023 erschien sein Debütalbum Faithful One. Er trat beim Love Supreme Festival auf und tourte später im selben Jahr durch Irland, was mit einem Auftritt beim Guinness Cork Jazz Festival endete.

2024 erlebte Sultan ein Erwachen außerhalb Großbritanniens. Er trat in Texas beim berühmten SXSW Festival auf und gab vor allem ein Showcase bei der Jazzahead. Sein Auftritt in Bremen führte zu weiteren europäischen Engagements beim Jazz Jantar in Danzig, dem Jamboree in Barcelona, ​​dem Bologna Jazz Festival, Bird’s Eye in Basel, Riv38 in Paris und einem umgebauten Auftritt im Duc des Lombards.

Sultan wird sein zweites Album, El Roi, im März 2025 bei Edition Records veröffentlichen. Das Eröffnungskonzert findet im renommierten Purcell Room des South Bank Centre statt. Zu den wichtigsten Engagements seiner Albumtournee zählen das Jazz Dock in Prag, King Georg in Köln, Jassmine in Warschau und Unterfahrt in München.

Sultan Stevenson ist zweifellos das, was einen zukünftigen Jazz-Superstar ausmacht und jetzt im BIX erstmals live zu erleben!