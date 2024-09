Türen auf mit der Maus - Gruppe 1: 8-11 Jahre

„ZusammenTun“ ist das Motto des diesjährigen Aktionstages „Türen auf mit der Maus“, der deutschlandweit immer am 03. Oktober stattfindet.

Die Hochschule Aalen und das explorhino Science Center sind auch dabei. Sie öffnen ihre Türen und geben spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Getriebe – eine Technik, bei der sich viele Teile „ZusammenTun“ müssen.

Ob Auto, Fahrrad oder Küchenmaschine – Getriebe stecken in fast allen Maschinen, die sich bewegen! Doch was sind Getriebe und warum sind sie so wichtig? In einem neuen Forschungslabor der Hochschule erleben die Teilnehmenden, wie Zahnräder „ZusammenTun“, um Kräfte zu übertragen und beispielsweise ein Auto anzutreiben. Wie kann man beim Fahren entspannt immer in die gleiche Richtung schauen – unabhängig davon, in welche Richtung sich das Fahrzeug bewegt? Das wird ausgiebig getestet, bevor jeder im explorhino sein eigenes Auto mit unterschiedlichen Getrieben aus Fischertechnik-Bausteinen baut.

Alter: 8 - 11 Jahre; für ältere Kinder gibt es einen weiteren Termin um 11:30 Uhr.

Die Plätze sind begrenzt. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter: anmeldung@explorhino.de möglich.