TINK - Theater Inklusiv präsentiert "Zum goldenen Tor"

Am 30.05.2025, 06.06.2025 und 07.06.2025 spielt die Theatergruppe TINK im evangelischen Gemeindehaus Sontheim an der Brenz in der Neustraße 63 das Stück

„Zum goldenen Tor“.

Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr.

TINK steht für Theater Inklusiv: Menschen mit und ohne Beeinträchtigung spielen gemeinsam Theater.

Es erwartet die Zuschauer ein Stück „Lustig, verrückt und höchst amüsant“, um einen stimmungsvollen Abend zu genießen!