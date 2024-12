Anfang 2025 ist es wieder so weit: TKKG macht Halt in 10 Städten mit einem brandneuen exklusiven Fall! Ein Live Hörspiel zum Anfassen und hautnah erleben! Sechs Jahre nach ihrer erfolgreichen Premieren-Tournee kehren die vier unverwechselbaren Stimmen von Tim, Karl, Klößchen und Gaby zurück auf die Bühnen des Landes. Die Originalbesetzung Sascha Draeger, Tobias Diakow, Manou Lubowski und Rhea Harder-Vennewald sprechen nicht nur den neuen Fall, sondern lassen auch nach der Show die Herzen der Fans höherschlagen und nehmen sich Zeit für Autogramme und Fotos. Bei der für Groß und Klein geeigneten Aufführung wird das Publikum nicht nur von den vier Originalstimmen, sondern auch von der faszinierenden Kunst des Geräuschemachers in ihren Bann gezogen. Weitere Sprecher:innen und ein Erzähler ergänzen das Ensemble für einen Abend voller Spannung und Unterhaltung in einem intimen Rahmen. Seien Sie dabei, wenn Ihre Heimat für einen Abend zur "Millionenstadt" wird, und verfolgen Sie mit TKKG den Schaben aus der Unterwelt.

Über das Stück

Die Stimmung bei der ersten Fahrt der neuen U-Bahnlinie tief unter der Millionenstadt ist fröhlich … bis ein dumpfer Knall durch den Tunnel hallt. Ein Stromausfall bringt die U-Bahn zum Stehen - Stille. Tim, Karl, Gaby und Klößchen verlassen den Wagen über den Notausstieg und laufen mit Taschenlampen zum gespenstisch dunklen Geisterbahnhof. TKKG trauen ihren Augen nicht: Auf dem Bahnsteig klafft ein riesiges Loch, das direkt in den Keller des Stadtarchivs führt. TKKG nehmen die Spur auf und sind bald dem unangefochtenen Herrscher der Unterwelt auf den Fersen. Aber niemand kennt die Schächte und Stollen, die die Erde unter der Stadt durchlöchern, besser als er und was er vorhat, ahnt hier noch niemand …

Über TKKG

"TKKG" schreiben seit 40 Jahren Geschichte. Mit über 15 Millionen verkauften Büchern, 40 Millionen verkauften Hörspielen gehört TKKG zu den erfolgreichsten Jugend-reihen in Deutschland. Heute werden die Hörspiele vorrangig im Streaming gehört. Allein beim Anbieter Spotify hat TKKG über 400.000 monatliche Hörer:innen (Stand 02.02.24) ergänzt um über 250.000 Hörer:innen des Spin Offs TKKG Junior für den Einstieg der Jüngsten in die TKKG-Welt. Gemäß GfK kennen mehr als 60% der deutschen Bevölkerung das Kürzel und die 4 Helden:innen.

Seit Serienstart 1979 hat die "TKKG-Bande" mittlerweile über 230 Fälle gelöst und das nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch in Film und Fernsehen, auf der Kinoleinwand und der Theaterbühne

Über die Sprecher:innen

Sascha Draeger/Peter "Tim" Carsten

Sascha Draeger wurde 1967 geboren und ist seit 1980 als Synchron- und Hörspielsprecher tätig. Eine seiner ersten Rollen war die des Tim von TKKG, damals noch Tarzan genannt. Seit 1981 ist Draeger der erfolgreichen Hörspielreihe treu und kennt sie wie kaum ein anderer. Neben TKKG war und ist er als Schauspieler, Synchron- und Werbesprecher an unzähligen weiteren Projekten beteiligt. So war er die deutsche Stimme von Dean Cain in "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark", von David Chokachi in "Baywatch", oder auch von Dipsy bei den "Teletubbies". Außerdem leiht er Linda Belcher in der Serie "Bob’s Burgers" und Itachi Uchiha in der Anime-Serie "Naruto" seine Stimme.

Peter Timotheus Carsten, kurz Tim, ist der Anführer von TKKG. Einer seiner vielen Spitznamen lautete daher lange "Häuptling". Tim wohnt im Internat und ist der einzige bei TKKG, der keine Familie in der Millionenstadt hat. Sein Vater ist, als Tim noch ganz klein war, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und seine Mutter wohnt in einer anderen Stadt. Tim ist vor allem für seine Sportlichkeit und insbesondere für sein Kampfsporttalent bekannt. Seine Judofertigkeiten haben den ein oder anderen Verbrecher schon oft wortwörtlich aufs Kreuz gelegt. Er arbeitet zusammen mit Gaby bei der Schülerzeitung und hat vor allem in Bezug auf Gaby einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, der ihn manchmal voreilig handeln lässt. Tim ist zuverlässig, gerechtigkeitssuchend und wortgewandt.

Rhea Harder/Gaby Glockner

Rhea Harder ist seit 1993 als Schauspielerin tätig und wurde 1996 durch die Rolle der Florentine "Flo Spira" Spirandelli di Montalba in der Daily Soap "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" bekannt, welche sie sechs Jahre lang besetze. Weitere Rollen verkörperte sie zum Beispiel in den Serien "Berlin Berlin", "Alles außer Sex", oder "Notruf Hafenkante". In Ostberlin geboren, ist sie mit vielen Büchern und Schallplatten aufgewachsen. Es war für sie immer etwas Besonderes, wenn ihre Mama "Peter und der Wolf" auf den Plattenteller gelegt hat, mit einem sanften Knarzen die Musik begann und das Märchen erzählt wurde. Hörspiele haben Rhea schon immer fasziniert, weshalb sie bereits vor ihrem Debüt als Gaby Glockner sowohl bei den Drei ???, als auch bei TKKG in kleineren Rollen zu hören war.

Gaby Glockner, wegen ihrer Tierliebe auch Pfote genannt, ist das einzige Mädchen der TKKG-Bande. Ihr Vater ist Kriminalkommissar und weiht seine Tochter und ihre Freunde oft in die kriminellen Machenschaften der Millionenstadt ein. Gaby ist mutig, hilfsbereit und eine gute Schülerin. Zusammen mit Tim Karl, Klößchen und natürlich ihrem Hund Oskar löst sie spannende Fälle und setzt sich für Gerechtigkeit und Tierschutz ein. Ihre Hobbys sind Schwimmen und die Schülerzeitung des Internats.

Manou Lubowski/Willi Sauerlich

Der 1969 in München geborene Manou Lubowski begann schon in Kindertagen als Sprecher zu arbeiten. Eine seiner ersten Rollen, die er nach wie vor besetzt, ist die des Willi Sauerlichs in der Hörspiel Reihe TKKG. Auch als Synchronsprecher für Film und Fernsehen machte Lubowski schon früh von sich reden, bis heute war und ist er an unzähligen Produktionen beteiligt. Unter Anderem war Manou Lubowski als Hassan in der Kinderserie "Sindbad", als deutsche Stimme für David Tennant als Barty Crouch Jr. in "Harry Potter und der Feuerkelch", oder als Schauspieler in Formaten wie "SOKO 5113", "Die Rosenheim Cops", oder "Pastewka" tätig.

Willi Sauerlich, wegen seiner Figur meist "Klößchen" genannt, ist die gute Seele von TKKG. Sein Vater ist der stadtbekannte und reiche Schokoladenfabrikant Sauerlich, weshalb Klößchen nur in absoluten Ausnahmesituationen ohne "Schoki" anzutreffen ist. Am Wochenende wohnt Willi bei seinen Eltern in der Sauerlich-Villa - da es ihm da sonst aber zu langweilig ist, bewohnt er mit Tim ein Zimmer namens "Adlernest" im Internat. Auch wenn Willi bei den häufigen TKKG-Fahrrad-Verfolgungsjagden meist aus der Puste kommt, ist er ein wichtiger Bestandteil der Detektiv-Bande. Neben der Schokolade schätzt Klößchen gutes und reichhaltiges Essen, Fahrstühle und seine Freunde.

Tobias Diakow/Karl Vierstein

Tobias Diakow wurde 1990 in Frankfurt am Main geboren und absolvierte seine Schauspielausbildung in Köln. Es folgten unter anderem Rollen im Tatort, der ZDF-Krimireihe "Mordshunger", "SOKO 5113", "Notruf Hafenkante" sowie "In aller Freundschaft." Seit 2009 ist er außerdem erfolgreich als Synchronsprecher tätig. Er lieh seine Stimme unter anderem Anton Yelchin, Brenton Thwaites, Dacre Montgomery in "Stranger Things", Jordan Gavaris in "Orphan Black" und Mikkel Boe Følsgaard in "Die Erbschaft". Seit 2016 ist er Teil des TKKG-Teams und spricht die Rolle des Karl.

Mit seinem beeindruckenden Allgemeinwissen und ausgeprägtem Gedächtnis, versucht Karl Vierstein die kniffligen TKKG Fälle meist mit Köpfchen zu lösen. Daher wird er auch "Der Computer" genannt. Er wohnt zusammen mit seinen Eltern in der "Vierstein-Villa" und besucht ebenfalls die 9b des Internats. Auf Karl kann man sich immer verlassen, was seine Freunde sehr an ihm schätzen. Sein Markenzeichen ist seine Nickelbrille, die er vor allem absetzt und putzt, wenn er nervös, oder am Nachdenken ist.