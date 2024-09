TOMMI Kindersoftwarepreis

Du hast Lust, Spiele auf dem Tablet ausführlich zu testen und zu bewerten? Du bist zwischen 8 und 16 Jahren alt? Du hast Spaß daran, deine Erfahrungen mit anderen zu teilen? Dann melde dich bis zum 8. Oktober 2024 für die Kinderjury an. In der Testphase vom 8. Oktober bis zum 9. November 2024 hast du immer dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr in der Stadtbibliothek Am Laien die Möglichkeit, die für den TOMMI nominierten Apps und Spiele zu testen und zu bewerten. Du kannst mitentscheiden, wer den TOMMI 2023 gewinnt! Der Preis wird am 1. Dezember 2024 live im KiKA verliehen.

Anmeldung und weitere Infos auf www.bibliothek-ditzingen.de.