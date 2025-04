Comedy, Zauberkunst änd more

Mit TOPAS, Ernst Mantel und Heiner Reiff

Drei Großmeister der Unterhaltung und mehrfache Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg begeistern mit einem magisch-komischen, aberwitzig-zauberhaften und wundervoll musikalischen Abend: TOPAS & Ernst und Heinrich reißen bei der gemeinsamen Show in Filderstadt jede Menge Wundertüten auf, prall gefüllt mit ihren besten Nummern.

TOPAS war nicht nur einer der jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Zauberkunst, sondern hat als einziger Magier diesen Titel gleich zweimal gewonnen. Mit virtuoser Fingerfertigkeit, neuartigen Effekten und Großillusionen feiert TOPAS seit Jahrzehnten Erfolge in Las Vegas, Los Angeles, Yokohama, Monte-Carlo und Stuttgart. So kommt er viel in der Welt herum und entwickelt ein gutes Gespür für faulen Zauber. Den deckt er in der Rolle des Comedian mit Spaß auf: Waren wir wirklich auf dem Mond? Wie funktioniert der Push-up-BH? Wie täuschen uns Hotelzimmer Frische vor? Topas’ Erkenntnisse sind ebenso verblüffend wie seine unerklärlichen Kabinettstückchen.

Ernst Mantel und Heiner Reiff sind Vollblutmusiker, Komödianten und Wortspielakrobaten. Schwäbisch-International besingen die beiden Multiinstrumentalisten skurrile Missverständnisse, die in der schwäbischen Phonetik wurzeln, männliche Wochenendrituale, Zwangshandlungen und Putzattacken. Sie präsentieren schwäbische Formen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, empfangen Experten per Videozuschaltung zu „Business Schwaebish“ für ausländische Besucher oder Mostbirnen-Seminaren. Über den fantastischen Reigen von Figuren, die einem auch im Alltag über den Weg laufen könnten, kann man sich bei Ernst und Heinrich schier scheps lachen.