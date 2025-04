Tante Friedl ist ein herrlich verrücktes Folk- und Weltmusik-Duo, das mit Akkordeon, Banjo und kraftvollen Stimmen die Herzen des Publikums erobert. Gemeinsam bringen Magdalena Kriss aus Bayern und Dan Wall aus New York State eigene Songs auf die Bühne sowie packend neue Interpretationen von Folk- und Rootsmusik aus Mitteleuropa, dem Balkan und Amerika. Ihr Debütalbum „Tandem“ (2021) wurde zwei Mal für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert, 2023 gewann das Duo die begehrte Freiburger Leiter.

Immer in den Sommermonaten geht Tante Friedl auf „Tandem Music Tour“ und radelt von Konzert zu Konzert – im Mai 2024 mit einem Stopp in Göppingen. Am Morgen nach ihrem Auftritt bei ODEON laden die beiden zum gemeinsamen Frühstück und zum Mitradeln ein!

Magdalena Kriss – Akkordeon, Gesang

Dan Walls – Banjo, Gesang