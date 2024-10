Tanzkomplizen Berlin

Im Rahmen von Made in Germany, 8. Interkulturelles Theaterfestival Stuttgart in Kooperation mit dem Forum der Kulturen

Von Sturm und Chaos umgeben wacht eine Tänzerin im schwarzen Bühnenraum auf. Auf der Suche nach ihrem Zuhause begegnet sie anderen Tänzer*innen, mit denen sich der Austausch zu Beginn kompliziert gestaltet. Eine tänzerische Reise auf dem goldenen Weg beginnt, in der Hip-Hop, Breaking und Modern Dance auf zeitgenössischen Tanz treffen und die Tanzformen beginnen ineinanderzufließen. Die Choreografin Joy Alpuerto Ritter erweckt die Figuren des Films „The Wizard of Oz“ von 1939 wieder zum Leben und zeigt uns eine moderne Interpretation dieses weltbekannten filmischen Musicals. Dorothy und ihre Freunde, die Vogelscheuche, der Blechmann und der Löwen kämpfen gemeinsam kämpfen gegen Selbstzweifel und Anpassungsdruck und stellen fest, dass sie ungerechte Machtstrukturen selbst verändern können. Ein modernes Tanzstück über Eskapismus und über die Frage, wie man in Zeiten der Krise zu sich selbst finden und was zu Hause für einen bedeuten kann?

Vom 20. bis 24.11.2024 öffnen Stuttgarter Kulturinstitutionen im Rahmen von Made in Germany ihre Häuser zum achten Mal für Theaterproduktionen aus ganz Deutschland, die sich mit unserer Einwanderungsgesellschaft auseinandersetzen. Das komplette Festivalprogramm hier: www.mig.madeingermany-stuttgart.de