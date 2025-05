Die Schwerkraft ist nichts als ein Märchen, wenn diese Australier in die Luft abheben. Sie fliegen, balancieren, klettern und tragen gleich mehrere Kollegen auf ihren Schultern. Wie viele Stunden harter Arbeit in diese Leichtigkeit fließen, das feiern die Akrobaten von „Gravity & Other Myths“ in ihrer neuen Show. Sie ist eine Hymne auf die Ausdauer und die Hingabe, die wir alle brauchen, um etwas Großartiges zu schaffen. Ganz ohne Glitzerkostüme zeigt dieser Neue Zirkus die Menschen hinter den Sensationen, die Risiken hinter aller Meisterschaft. Mit viel Humor gehen acht Bewegungskünstler:innen an ihre physischen Grenzen bis an den Rand des Möglichen, bauen Türme aus vier, fünf Menschen-Etagen und fangen sich zu rasanter Live-Percussion gegenseitig wieder auf. In ihrer gemeinsamen Liebe zur Artistik – denn all das geht nur, wenn man sich blind aufeinander verlassen kann – demonstrieren sie, welch staunenswerte Dinge unsere Körper vollbringen können.

Dauer: ca. 60 Minuten ohne Pause

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Am Ende des Abends klebt man entweder mit höchstem Staunen im Sitz oder springt zur Standing Ovation auf. — Fringe Review

Schnörkellos, direkt und in perfektem Tempo ist „Ten Thousand Hours“ eine Familienshow, die sich aber nie dem Kindlichen hingibt und stattdessen das Gefühl eines staunenden Kindes in uns erweckt. — Fest Magazine

Machen Sie sich bereit für menschliche Sprungseile, Luftsprünge über Säulen aus Menschen, Körper als Helikopter, Flips und Spins in Perfektion, verwoben mit Elementen des zeitgenössischen Tanzes und Breakdance. — Glam Adelaide