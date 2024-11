Das in L.A. ansässige Powerhouse Terror war schon immer ein Synonym für Hardcore. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 hat die Band ein Maß an unerschütterlicher Hingabe an den Tag gelegt, das in der Szene seinesgleichen sucht. Nach sechs Studioalben, einer Reihe von Live-Alben, Splits, Compilations und EPs bereiten sich die Szene-Veteranen nun auf die Veröffentlichung ihres neuesten Albums "Total Retaliation" vor.

Das neue Album, das am 28. September erscheinen soll, wird von Fit For An Autopsy's Will Putney (Thy Art Is Murder, Body Count, Knocked Loose) produziert und ist das erste neue Material der Band seit der letztjährigen "The Walls Will Fall" EP. Mit einer Spielzeit von knapp 30 Minuten ist "Total Retaliation" eine knappe, aber intensive Botschaft des Widerstands in einer Welt, die nur wenig anderes inspirieren kann. Es ist eine helfende Hand für die Desillusionierten und ein entschiedener Mittelfinger an die Behörden, die die Gesellschaft, wie wir sie kennen, auseinanderreißen. Als siebtes komplettes Studioalbum der Band ist es ein weiteres Beispiel dafür, warum Terror seit über 15 Jahren nicht nur durchhalten, sondern immer noch an der Spitze ihres Spiels stehen.