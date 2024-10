Zwei israelische Regisseure entschließen sich, die angsteinflößende Mission anzugehen: Ein Theaterstück über ihre neurotische, halb verrückte und immer totalitärer werdende, aber dennoch geliebte Heimat anzubieten. Da überholt die Realität jede irre Fiktion, als mitten während ihrer Vorbereitungen am 7. Oktober Terror und Krieg ausbrechen und alles, was sie über das Leben in Israel / Palästina zu wissen glauben, auf den Kopf gestellt wird.

Wie packt man Krieg und Macchiato, Selbstverliebtheit und zynische Distanz, Hoffnung und Verzweiflung und ein oder zwei internationale Konflikte in ein kompaktes Unterhaltungsformat? Ido Shaked und Hannan Ishay erzählen ihre erfundene Geschichte über eine sehr gegenwärtige Realität.

Pappkartons mit groß darauf vermerkten Datumsangaben, ein Fußball, zwei Sessel und ein Pferd – letzteres ein Requisit aus einem anderen Stück – mehr brauchen Ido Shaked und Hannan Ishay nicht, um ein außergewöhnliches Bühnenfeuerwerk zu zünden. … Schon nach wenigen Bühnenaugenblicken wird klar: Ido und Hannan werfen sich ihre Argumentationsbälle, gespickt mit jeder Menge Humor und Seitenhieben in einer derartigen Rasanz zu, dass man froh ob ihres gut verständlichen Englisch ist. Über- oder Untertitel wären in dieser Konstellation vollkommen sinnlos, ihre Konversation ist aber so gut getaktet, dass auch Publikum, das nicht tagtäglich Englisch spricht, keine Schwierigkeiten hat, den beiden zu folgen. … So schwierig die Situation in ihrem Heimatland auch ist und man kaum glauben mag, dass ein Abend über Israel pfeffrig gewürzt so inszeniert werden kann, dass dem Publikum höchste Unterhaltung geboten wird, so einleuchtend ist das Unterfangen. … Prädikat: Absolut sehenswert! – European Cultural News

Mit Ido Shaked & Hannan Ishay

Text, Konzept, Regie Ido Shaked & Hannan Ishay

Dramaturgie & Sound Design Idan Rabinovici

Eine Produktion von Théâtre Majâz in Koproduktion mit wortwiege. Das Gastspiel ist eine Kooperation mit dem Theaterhaus Stuttgart.

In leicht verständlicher englischer Sprache – Text mit deutscher Übersetzung beim Einlass erhältlich