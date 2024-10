Der saloppe Spruch “We have the Blues” lässt schnell auf den Gemütszustand derer schließen, die es gesagt haben. Eine super Bluesband muss jedoch immer liefern. Sie muss den Blues leben – sie muss den Blues haben! Nur dann kann sie auch ihr Publikum in dieses “blues feeling” eintauchen lassen. The Bluesanovas sagen selbstbewusst: “We have the Blues!”.