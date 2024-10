Viele Punkbands können von sich behaupten, eine gute Liveband zu sein. Aber auch fünf Jahrzehnte nach der Gründung immer noch eine unglaubliche Live-Energie zu versprühen gelingt nur wenigen. Und eine sticht hierbei besonders hervor: The Damned – die erste britische Punkband, die eine Punk-Single und ein Studio-Album veröffentlichte, und die erste, die in den Vereinigten Staaten tourte.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 durch Sänger und Texter Dave Vanian haben The Damned stets bewiesen, dass sie ihren Ruf als eine der einflussreichsten Punk- und Gothic-Bands aller Zeiten redlich verdient haben. Die Band hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Das Debütalbum setzte neue Maßstäbe und wurde international gefeiert. Mit dem vierten "The Black Album" festigten The Damned endgültig ihren Status als Legenden des Gothrocks: die Texte von Vanian wurden immer düsterer und die Kostüme demnach auch. In den 1980er-Jahren folgten drei weitere Studioalben, mit teils stark wechselnder Besetzung – die einzige Konstante bliebt Frontmann Dave Vanian. Nach einer weiteren Pause erschien 1995 das Album "Not Of This Earth". Doch noch vor der Veröffentlichung kam es zum Zerwürfnis zwischen Vanian und Gründungsmitglied und Drummer Rat Scabies, war zur erneuten Auflösung der Band führte. Nur ein Jahr später fanden die beiden wieder zueinander und spielten wieder gemeinsam neue Songs und alte Klassiker. Ende der 2000er folgte dann "So, Who’s Paranoid" und gute zehn Jahre später "Evil Spirits".

Die Abstände zwischen den Alben wurden also länger, aber die Qualität litt darunter keineswegs. In der Zwischenzeit war Rat Scabies wieder ausgestiegen, und auch andere Bandmitglieder wurden ersetzt. Im April 2023 erschien dann das jüngste Album der Band "Darkadelic", und der Traum vieler Fans wurde bei der dazugehörigen Tour wahr: die ikonischen Songs wurden (fast) in der Originalbesetzung aus den 1980ern von Dave Vanian, Captain Sensible, Rat Scabies und Paul Gray gespielt! Nach über fünf Jahrzehnten im Showgeschäft wirken viele Bands oft erschöpft - nicht jedoch bei The Damned. Ihre ungebrochene Energie und Vanians dunkle Bariton-Stimme begeistern das Publikum.

Da die Tour im letzten Jahr sowohl für die Band als auch für die Fans so ein großer Erfolg war, geht es 2024 direkt weiter: nach einer USA-Tour im Mai kommen The Damned im September für ein exklusives Konzert nach Stuttgart!