Erleben Sie „Elvis Presley“ (Arron Walker) als er sich gerade zum Hauptact hochgesungen hat, und mit seiner eigenen Show auf Tour ist. The Elvis Presley Show bietet die komplette Show - inklusive Vorprogramm und Showmaster. Auch der junge „Johnny Cash“ (Johnny Trouble) ist dabei, der in den 50er Jahren zusammen mit „Elvis Presley“ oft auf Tour war. Außerdem „The Finest Voices“, dass verschiedene Künstler, auch „Elvis“, mit Backround Gesang unterstützt, aber auch Solo einige Songs zum besten gibt – außerdem weitere Künstler und ein Showmaster. Alle Mitglieder kommen aus den Tiefen der Rock and Roll und Rockabilly Szenen, und haben in den letzten Jahrzehnten viele original Stars aus den 50er Jahren auf Tour begleitet. Sie können sich auf ein abwechslungsreiches Programm und eine authentische Konzert-Show freuen!

Mit dabei: Arron „Elvis“ Walker (UK), Johnny Trouble (Johnny Cash), Chris Aron, Steven Pitman, The Finest Voices, The Croakers + Special Guest!