Das lustigste Konzert seit es Spucke gibt: Als Kind wurde Gabor Vosteen von einer mutierten Blockflöte gebissen. Seitdem hat er musikalische Superkräfte: Fluteman was born! Nachdem er jahrelang durch verschiedene Shows getourt ist (unter anderem als Hauptact beim Circus Roncalli), stellt er sich in „The Fluteman Show“ seiner Mission, die Welt besser zu machen – mit der Blockflöte. Er zeigt unglaubliche Facetten seines Instruments, die man so noch nie gehört und gesehen hat.

Er verbindet Bach, Paganini und Popmusik mit non-verbaler Comedy zu einer virtuosen, poetischen und ziemlich durchgeknallten One-Man-Show. So flutiful!

Gabor Vosteen – Fluteman

Ines Hu – Regie

Florian Butsch – Comedy Consulting

Simon Steger – Music Production

Anke Gänz – Props