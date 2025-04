THE GET UP KIDS gehen auf Jubiläumstour!

25 Jahre ist es her, seit die Emo-Band THE GET UP KIDS aus Kansas City ihr bahnbrechendes Album „Something to Write Home About“ veröffentlicht hat. 25 Jahre, in denen Matt Pryor, Jim Suptic und die Brüder Rob Pope und Ryan Pope sich künstlerisch weiterentwickelt haben, ohne jemals den Band-eigenen Mix aus Power Pop, Alternative Rock und Punk ihres Erfolgsalbums aus den Augen zu verlieren. Bereits in Schulzeiten fangen die vier – damals noch mit leicht anderer Besetzung – an, gemeinsam zu musizieren, bis 1996 die ersten EPs und 7inches erscheinen. Bis zum Durchbruchsalbum „Something to Write Home About“ vergehen noch ein paar Jahre, in denen THE GET UP KIDS fleißig touren, Ryan als neuen Drummer rekrutieren, ihr Debütalbum „Four Minute Mile“ veröffentlichen und außerdem ihr eigenes Label Heroes and Villians gegründet haben. 1999 folgte dann „Something to Write Home About“. Eine stark vom Indie beeinflusste Emo-trifft-Punkrock-Platte, die keine Angst vor Pop-Einflüssen oder jeglichen Genrezuschreibungen hat und mit dieser Narrenfreiheit einen einzigartigen Sound kreieren konnte. So finden langsame Akustik-Nummern ebenso ihren Platz auf dem Longplayer, wie treibende Stromgitarren. Catchy, auf den Punkt und innovativ scheint die einzige selbstauferlegte Regel zu sein, mit der THE GET UP KIDS ihre Musik angehen. Seitdem sind viele weitere Alben erschienen, die den Sound der Get Up Kids organisch weiterführen und den rohen, jugendlichen Spirit der Anfangsplatte in Ehren halten. Grund genug, den Geburtstag von „Something to Write Home About“ gebührend zu feiern – und zwar mit der Neuauflage ihres Durchbruchsalbums sowie einer zugehörigen Tournee, die auch in Deutschland Halt macht.