Die irischen Kult-Folker The High Kings begeistern ihr Publikum auf der ganzen Welt, füllen ausverkaufte Konzerthallen und haben eine stetig wachsende Fangemeinde um sich geschart. Nach dem durchschlagenden Erfolg der "The Road Not Taken"-Tour freuen sich die High Kings, die "Step It Out World Tour" anzukündigen, die im November mit sechs Konzerten in Deutschland beginnt.

Deutschland gehört für die High Kings zu den fünf größten Fanbases ihrer Musik. Die einzigartige Mischung aus traditioneller irischer Folkmusik und zeitgenössischer Sensibilität ist ein Beweis für das fortwährende Engagement der High Kings, irische Folkmusik für eine neue Generation von Zuhörern zu bewahren und zu erneuern. Das Jahr 2024 ist bisher für The High Kings ein Meilenstein. Sie übertrafen die Marke von 1,6 Millionen monatlichen HörerInnen auf Spotify und erreichten in nur einer Woche im März dieses Jahres über 5 Millionen Streams. Seit der Veröffentlichung im Juni 2023 hat das neueste Album "The Road Not Taken" über 14 Millionen Streams erreicht, darüber hinaus erreichte es die Nummer eins der Independent Alben in Irland, die Nummer eins in der Kategorie Folk, die Nummer zwei in allen Genres und die Nummer zwei in der Kategorie Singer-Songwriter in den USA. Außerdem war es die Nummer eins der Bestseller-Charts bei Amazon Deutschland und die Nummer eins bei iTunes in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Herausragende Hits wie "Chasing Rainbows", "The Streets of Kinsale", "Connemara Bay" und der ergreifende Hungersnot-Song "1845" werden weiterhin wöchentlich zu Tausenden gestreamt.

Zusätzlich zu ihrem Streaming-Erfolg haben The High Kings vor ihrem bisher größten Publikum in Irland, den USA (mit zwei komplett ausverkauften Tourneen) und 2024 in Australien gespielt. Diese phänomenale Resonanz unterstreicht die anhaltende, generationenübergreifende Anziehungskraft der High Kings.

Die High Kings "Step It Out World Tour" wird Shows in Deutschland, Großbritannien, Irland, den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Niederlanden und weiteren Ländern beinhalten. Mit dabei sind alle Songs, die man kennt und liebt, aber auch einige brandneue Songs und einige große Überraschungen. Freuen wir uns auf herausragende Shows!