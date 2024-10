Energetischer Sound

The Jacob Manz Project gehört zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz. Zu 2017 gegründet machte die Gruppe schnell von sich hören. Im Januar 2024 erschien bei dem renommierten Label ACT Music bereits ihr zweites Album „The Answer“ Ihren groovigen Jazz reichern die vier Musiker mit Zitaten aus Funk, Soul, Pop, Filmmusik, Hip-Hop, Rock und Weltmusik an. Das Quartett trat bereits bei Festivals wie den Jazztagen Dresden, dem Jazzfest Basel, den Leverkusener Jazztagen und bei Jazz Baltica auf. Jakob Manz wuchs als Sohn einer Opernsängerin und eines Schulmusikers in Dettingen Erms, am Fuße der Schwäbischen Alb auf. Seine ersten Erfahrungen mit Musik sammelte er im Posaunenchor seiner Heimatgemeinde mit dem er als Fünfjähriger erste öffentliche Auftritte im Gottesdienst spielte. Im Alter von 16 tourte Manz bereits mit dem Bundesjazzorchester durch Kanada. Jedes Mitglied der Band gibt der Musik eigene Impulse. Frieder Kleins E-Bass wandelt zwischen unerschu?tterlicher Ruhe und melodiöser Virtuosität, der Schlagzeuger Leo Asal scheint in seinem energiegeladenen und zugleich transparenten Spiel mehrere Personen in sich zu vereinen, während Hannes Stollsteimer an den Tasten mit offenem Ohr und enormer Kreativität sowohl rhythmische als auch harmonische Akzente setzt. Über allem leuchtet stets der klare, feste Saxophonton des Bandleaders Jakob Manz, der seine Soli regelmäßig auf die Spitze treibt. Es spielen: Jakob Manz - Altsaxophon, Recorder, Hannes Stollsteimer - Piano, Keyboard, Frieder Klein - Bass und Leo Asal - Schlagzeug. Veranstalter des Konzerts ist Jazz Heidenheim in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Heidenheim.