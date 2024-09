Keine Frage: The Jakob Manz Project zählt zu den heißesten Bands des jungen deutschen Jazz.

Kaum eine andere Formation löst bei ihrem Publikum solche Begeisterungsstürme aus wie das Quartett des jungen Saxophonisten aus Dettingen an der Erms am Rand der Schwäbischen Alb. Die ungebremste Energie der Formation durchdringt jeden Raum und zieht das Publikum mitten hinein in eine faszinierend vielschichtige Musik. Inzwischen ist das Jakob Manz Project bei einem der renommiertesten Jazzlabels Europas unter Vertrag, spielt bei großen Festivals und in den angesagtesten Clubs … kehrt aber nach seinem begeisternden ODEON-Debüt im Dezember 2021 auch gerne wieder ins Alte E-Werk zurück!

Jakob Manz – Altsaxophon

Hannes Stollsteimer – Piano, Keys

Frieder Klein – Bass

Leo Asal – Drums