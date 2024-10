Dreckig, frech und voller Aufruhr, - das war die Jazzkultur der 30er Jahre und das kann Sie heute auch noch sein, wie die Killin’ Jivers mit ihrer neuen Platte “The dream of day and night” beweisen.

Dieser Jazz ist nicht nur zum Zuhören sondern insbesondere zum Mittanzen und -lachen.

Mit Vorbildern wie “Slim and Slam” aus der Jazz Komödie und “The cats and the fiddle” aus dem vokalen Straßenjazz holen “The Killin’ Jivers” den Jazz wieder zurück auf die Showbühne und nehmen sich dabei nicht zu ernst.

Neben den eigenen Kompositionen stehen u.A. Nummern von Slim&Slam, The cats and the fiddle, Nat King Cole, Gershwin im Programm

Tim Schicker - Guitar/Lead Vocals

Wolfgang Zumpe - Trumpet

Valerio Lepori - Trombone

Werner Englert - Saxophone/Flute/Backing Vocals

Thias Salhab - Double Bass/Backing Vocals

Paul Weidlich - Drums