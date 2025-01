The Louisiana Funky Butts

It´s time for a hot "BIX Mardi Gras Party" again!

Gestählt durch unzählige Straßengigs, Partys und Events quer durch Deutschland, treten die 6 Bläser und 2 Drummer auch international auf und spielen sich dabei wild wildernd durch alle Genregrenzen – neben Auftritten in Frankreich, Russland und England, spielten Sie im April 2017 auch beim French Quarter Festival in New Orleans!

Entstanden ist dort neues Material für die Live-CD From NOLA WITH LOVE, die der SWR aufgenommen hat. Pumpin‘, Groovin‘, Rockin ́ – das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt.

Locker gelingt der Band ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, knackigem Funk und traditioneller New Orleans Secondlinemusic.

Mit viel Witz, Biss und Botschaft singt und rappt das „mobile Brasskommando“ und feiert mit dem Publikum eine "New Orleans Blockparty“ mit jeder Menge guter Laune und mitreißender Musik, getreu dem Band-Slogan: “Let the good times roll – on laissez les bons temps rouler”!

Besetzung: El Capo (bd; voc); Luca Betman (dr); Toni Riba (tsax, voc); Lady Olga (bsax); Don Flor (trp); George Claude van Damme (trp); Marc Roos (trb); Eberhard Budziat (sousafon)