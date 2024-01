Die Band mischt Eigenkompositionen und nach MAMATOO-Style arrangierte Coverversionen von bekannten und weniger bekannten Songs aus allen Spielarten der Pop-Kultur. Das macht die Auftritte der Band zu einem überaus emotionalen, abwechslungsreichen und musikalisch hochkarätigen Musikerlebnis.

Die drei Sängerinnen der Band, das sind die Zwillinge Lisa und Tara Lang mit ihrer Mutter Sonja Lang. Diese besondere Konstellation ist auch der Ursprung des Bandnamens. Die Zwillinge singen und die Mama auch. Daraus entstand „THE MAMATOO“!

THE MAMATOO ist DIE Band für unvergessliche Live-Momente! Inzwischen ist THE MAMATOO nicht mehr aus der Live-Szene rund um Stuttgart wegzudenken. Auch Engagements weit außerhalb der Region, wie zum Beispiel mehrere einwöchige Engagements auf der Insel Borkum, sind Teil der musikalischen Aktivitäten der umtriebigen Band. Vom Clubkonzert in kleineren Locations über größere Bühnen auf Stadtfesten bis hin zu Wohnzimmerkonzerten und Charity-Gigs in Kirchen ist die Band THE MAMATOO unterwegs.

Einlass 18:30h mit Verzehrbon 10€/P., Hutgage für die Künstler 10€/P. erwünscht;

weitere Informationen auf https://www.zamma-geradstetten.de/2024/jahresprogramm-2024-save-the-date/