THE RAVEN AGE kommen im Frühjahr auf Tour!

Mit über 75 Millionen Streams und Shows auf der ganzen Welt haben THE RAVEN AGE bewiesen, warum sie zu den spannendsten Acts im modernen Metal gehören! In 2025 machen sie in gleich acht deutschen Städten Halt. Ob in Leipzig, Hannover oder Stuttgart – diese Konzerte sind ein Muss für alle Metalheads!