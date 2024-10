The Rick Hollander Quartet feat. Brian Levy

Das Jazzhighlight der Saison! Nach der erfolgreich absolvierten Japantournee 2023 ist The RHQ wieder mit einzigartiger Instrumentierung und unverkennbarem Stil in Europa unterwegs. Ein unwiderstehliches und lohnendes Erlebnis!

Hier vereinen sich Alt und Neu in einer Sammlung aus den beliebtesten Melodien der Welt, welche auf auf, spannende und überraschende Art präsentiert werden. Das sollte sich kein Jazzfan entgehen lassen!Brian Levys Saxophon-und Flötenspiel verbindet große Virtuosität mit Sensibilität dabei machen Ehrlichkeit und Intelligenz seinen musikalischen Ausdruck aus.Gitarrist Paul Brändle bereichert die Identität der Band mit seinem ausgeprägten Sinn für Harmonie und Melodie. Die ruhige, besonnene Herangehensweise mit der Paul arbeitet, spiegelt seinen reifen Charakter wider. Der aus Lecce, Italien, stammende Bassist Giampaolo Laurentaci ist eine treibende und souveräne Kraft des RHQ. Giampaolo besuchte das Prins Claus Conservatorium in Groningen, Holland, und die Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona, Spanien, wo er einen Master-Abschluss erwarb. Er bringt sein enormes Wissen über die Jazztradition mit einem starken Puls zum Ausdruck. Ob am Schlagzeug oder an der Steeldrum Bandleader Rick Hollander hüllt den Sound des RHQ mit breiten und feinen Linien ein. Sein weites Spektrum an zeitlosen Ideen machen den Sound der ganzen Band aus.

Besetzung: Dr. Brian Levy (tax, fl | San Diego/USA), Paul Brändle (git | Munich/Germany); Giampaolo Laurentaci (b | Bari/Italy); Rick Hollander (dr, voc | Detroit/USA)