The Sound of Jazz feat. Andreas Francke

Aufgewachsen in Freiburg im Breisgau, erhielt Andreas bereits im zarten Kindesalter klassischen Klavierunterricht und entdeckte während der Schulzeit seine Liebe zum Saxophon. Er studierte bei Prof. Bernd Konrad an die Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart, und es folgten weitere private Studien bei Michael Heitzler, Karsten Gorzel und George Robert.

Aktuell tritt u.a. regelmäßig mit dem „Jazzfactory Orchestra“ in Erscheinung , ist Mitglied der Latinformation „Grupo Sal“ und konzertiert zudem mit seinem eigenen Jazztrio „DEUCE“ und dem „Dirk Blümlein Terzett". Tourneen und Konzertreisen führten ihn dabei durch ganz Deutschland und zu den europäischen Nachbarn.

Andreas Francke - Altsaxophon

Lukas Pfeil - Tenorsaxophon

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Johannes Hamm - Drums