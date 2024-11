The Sound of Jazz feat. Julian Hesse & Justus Heher

Immer am dritten Mittwoch im Monat präsentiert die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Der mehrfach ausgezeichnete Trompeter Julian Hesse studierte an den Hochschulen in München, Amsterdam und Bern sowie als Fulbright-Stipendiat in New York. Seit 2014 lebt er in München, ist fester Bestandteil der dortigen kreativen Musikszene und arbeitet europaweit als Jazztrompeter, Komponist und Pädagoge.

Justus Heher stammt aus Tübingen und studierte Jazz-Posaune an der HfM Köln. Anschließend zog er 2018 als DAAD-Stipendiat für seinen Master-Abschluss nach New York. Seither lebt und arbeitet er im 'Big Apple' und spielte bereits mit namhaften Jazz-Musikern wie Sheila Jordan, Tyler Mitchell (Sun Ra Arkestra) und Lonnie Plaxico (Art Blakey's Jazz Messengers) in berühmten Venues wie 'Small's Jazzclub' oder der 'Carnegie Hall'.

Gespielt werden Standards und Stücke aus dem Repertoire der Sound of Jazz-Hausband im Stile der klassischen Hard Bop-Sextetts um Art Blakey, Benny Golson, Dexter Gordon und Slide Hampton oder Roy Hargrove.