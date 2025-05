The Sound of Jazz präsentiert: Denis Gäbel

Einmal im Monat präsentiert die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Denis Gäbeli ist Saxophonist und wohnhaft in Köln. Mit elf Jahren entdeckten er ein großes Interesse am Jazz. Bereits mit dreizehn Jahren gewann er den 1. Preis bei Jugend jazzt. Seitdem hat er zahlreiche weitere Preise gewonnen.

Er war Mitglied des Landes-Jugendjazzorchesters NRW und des Bundes-Jugendjazzorchesters. Seinen Bachelor absolvierte er in Amsterdam, mit Auslandsaufenthalt in New York City.

Sein Débutalbum erschien 2007, seitdem hat er fünf weiter Alben unter eigenem veröffentlicht. Mit seinem Quartett mit New Yorker Rhythmusgruppe, geht er regelmäßig auf Tournee.

Neben Auftritten mit Jazzgrößen wie Frank Chastenier, Dusko Goykovich und Billy Cobham spielte er auch auf Tourneen von Rea Garvey, DasBo, Tom Gaebel, DJ Mad, Wolfgang Niedecken, Udo Jürgens, Roger Cicero, uvm.

Seit 2012 ist er Dozent für Jazzsaxophon an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. 2022 trat er seine Stelle als 1. Tenorist bei der HR-Bigband an.